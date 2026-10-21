Berikut Ini Pesan Pak Fery Ditujukan Khusus untuk PPPK Paruh Waktu

jpnn.com - BANGKA – Berikut ini pesan Bupati Bangka Fery Insani yang ditujukan khusus kepada para PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemda setempat.

Fery mengingatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk menjaga integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Menjaga integritas seorang PPPK paruh waktu sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga stabilitas sosial dan program pembangunan yang direncanakan dapat tercapai," kata Fery Insani di hadapan ribuan PPPK paruh waktu saat apel bersama di Sungailiat, Selasa (20/10).

Upaya menjaga integritas, kata dia, sangat penting dan melekat bagi seorang ASN dalam menjalankan tugas profesional dalam pelayanan publik.

"Keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan salah satu kewajiban kode etik ASN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara," jelasnya.

Dia meminta PPPK Paruh Waktu sebagai pegawai di daerah itu, memegang teguh nilai dasar ASN yakni, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

"Saya ingatkan jangan sampai ada ASN yang melakukan pelanggaran seperti, melakukan pungutan liar, jangan menyalahgunakan fasilitas kantor, dan jangan menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas," katanya.

Pada era digitalisasi modern, Fery mengimbau ASN PPPK Paruh Waktu agar menggunakan media sosial dengan bijak. Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenaran, ujaran kebencian, atau konten yang mencemarkan nama baik instansi.