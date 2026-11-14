Berikut Ini Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Naik Level PPPK Paruh Waktu juga Diawasi

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah belum merilis jadwal seleksi CPNS 2026 yang tahapannya akan dimulai pada November ini.

Adapun, pelaksanaan tes CPNS diperkirakan baru bisa dilakukan pada 2027. Sehingga ada yang menyebut rekrutmen abdi negara kali ini merupakan seleksi CPNS 2027.

Terkait hal tersebut, Ombudsman RI (ORI) menegaskan komitmennya dalam mengawal rekrutmen CASN agar bersih, transparan, dan bebas malaadministrasi.

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (13/11), Anggota Ombudsman RI Radian Syam menyampaikan sepanjang 2022 hingga 12 November 2026, ORI menerima 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi CASN.

Dari jumlah tersebut, Radian mengatakan sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, dengan sebaran tahun penerimaan terdiri atas 280 laporan pada 2022, 275 laporan pada 2023, 610 laporan pada 2024, 534 laporan pada 2025, dan 91 laporan pada 2026 (ongoing).

"Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk malaadministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian Syam.

Menurut Radian, terdapat sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian.

Pada tahap penetapan formasi, risiko yang muncul berupa formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan instansi serta kualifikasi pendidikan yang multitafsir.