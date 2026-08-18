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Berikut Update Lengkap Bursa Transfer, Persib dan Persija Besar-besaran

Berikut Update Lengkap Bursa Transfer, Persib dan Persija Besar-besaran
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Winger Persib Mariano Peralta saat menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini rangkuman bursa transfer sementara menjelang Super League 2026/2027.

Diketahui, kompetisi sepak bola Indonesia Super League musim 2026/2027 dijadwalkan bergulir pada September diikuti 18 klub, termasuk tiga tim promosi, yaitu Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Adhyaksa FC.

Menghadapi persaingan di divisi elite sepak bola Indonesia itu, berbagai klub memanfaatkan bursa transfer untuk perombakan skuad dengan mendatangkan pemain baru, meminjamkan pemain, dan melepaskan pilar-pilar mereka.

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Berdasarkan perkembangan bursa transfer yang diperbaharui per Senin (17/8), Persib, Persija, Borneo FC, Persebaya, maupun Arema FC menjadi klub yang paling menonjol dalam perombakan skuad.

Rangkuman bursa transfer sementara Super League 2026/2027:

1. Persib Bandung

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Juara bertahan Persib melakukan sejumlah perekrutan besar, di antaranya Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Ragnar Oratmangoen, Balsa Sekulic, Mariano Peralta, dan Danijel Loncar.

Maung Bandung juga kehilangan sejumlah pemain, termasuk Andrew Jung, Dimas Drajad, Frans Putros, dan Alfeandra Dewangga.

Berikut ini update bursa transfer sementara menjelang Super League 2026/2027, di mana Persib dan Persija tergolong besar-besaran.

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