Berisi 9 Grup, 36 Tim Bakal Berebut Panggung di League Cup 2026/2027

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 36 klub dari kasta tertinggi dan kompetisi kasta kedua dipastikan bakal saling sikut untuk memperebutkan panggung juara dalam ajang bergengsi League Cup 2026/2027 yang mengusung format lintas kasta yang sengit.

Turnamen pramusim atau kompetisi tambahan yang masif ini akan berjalan bersamaan dengan bergulirnya kompetisi reguler musim 2026/2027.

Format turnamen dibuat sangat kompetitif dengan membagi total peserta ke dalam sembilan grup, di mana masing-masing grup akan diisi oleh empat tim yang merupakan kombinasi dari klub Super League dan Championship.

Komposisi lintas kasta ini diprediksi membuat jalannya turnamen League Cup berpotensi menghadirkan kejutan besar dan persaingan yang sulit ditebak.

Ajang ini menjadi panggung emas bagi klub-klub dari Championship untuk membuktikan kualitas mereka dan beradu taktik langsung dengan tim-tim elite dari Super League.

Ketua PSSI Erick Thohir menyambut positif format tersebut. Menurutnya, keterlibatan klub Super League dan Championship dalam satu turnamen memberikan kesempatan bagi setiap tim untuk mendapatkan pengalaman pertandingan tambahan.

"Saya mengapresiasi penyelenggaraan League Cup karena turnamen ini mempertemukan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 dalam satu panggung kompetisi," ujar Erick Thohir.

Menurut Erick, format tersebut juga dapat menjadi ajang untuk melihat sejauh mana kualitas dan kedalaman skuad masing-masing klub. Tim Super League akan menghadapi perlawanan klub Championship yang membawa motivasi tinggi untuk mencuri perhatian.