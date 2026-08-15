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Berita Duka, 47 Warga Meninggal Dunia Akibat Gempa NTT

Berita Duka, 47 Warga Meninggal Dunia Akibat Gempa NTT
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Kerusakan bangunan yang terdampak gempa bumi M7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Sumber : BPBD Kabupaten Manggarai Timur

jpnn.com - Lebih dari 40 warga meninggal dunia dan ratusan rumah mengalami kerusakan akibat gempa M7,7 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kaji cepat dampak gempa NTT tersebut masih terus dilakukan petugas gabungan.

Berita Duka, 47 Warga Meninggal Dunia Akibat Gempa NTTSejumlah barang bantuan yang akan dikirimkan BNPB melalui Baseops TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (15/8). Foto: BNPB

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Berdasarkan data sementara pada Sabtu (15/8), pukul 18.48 WIB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis total jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang.

Sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sikka 3 orang, Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang dan Ende 1 orang.

"Selain korban ini, petugas mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam siaran pers, Sabtu malam (15/8/2026).

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Data sementara sore tadi, pukul 17.00 WIB, Sabtu (15/8), total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit dan rusak ringan 148 unit.

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas Pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit dan sejumlah fasilitas umum lain.

Sebanyakk 47 warga meninggal dunia dan ratusan rumah mengalami kerusakan akibat gempa M7,7 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (gempa NTT).

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