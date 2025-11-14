Berita Duka: Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin Meninggal Dunia

jpnn.com, BANDUNG - Manajemen, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh insan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Direktur Utama, Yusuf Saadudin, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) pukul 00.29 WIB.

Kabar duka ini menjadi kehilangan besar bagi keluarga besar bank bjb dan dunia perbankan daerah.

Yusuf Saadudin dikenal sebagai sosok pemimpin strategis yang memiliki dedikasi tinggi serta rekam jejak panjang di industri keuangan. Komitmennya terhadap transformasi perusahaan dan penguatan tata kelola menjadikannya figur penting dalam perjalanan bank bjb.

Sejak mengemban amanah sebagai Direktur Utama bank bjb, almarhum mendorong percepatan pertumbuhan bisnis, memperluas jaringan kemitraan, dan meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan industri perbankan nasional.

Kepemimpinannya menandai fase penting dalam modernisasi dan penguatan posisi bank bjb. Dalam masa jabatannya, Yusuf Saadudin berperan besar dalam memperkuat struktur permodalan, memajukan layanan digital, dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham.

Warisannya juga tercermin pada budaya kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Almarhum dikenal sebagai pemimpin visioner yang rendah hati, dekat dengan para karyawan, serta peduli terhadap pengembangan talenta internal. Sikapnya yang santun menjadikannya figur yang dihormati di seluruh jenjang organisasi.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Herfinia, mewakili seluruh manajemen dan insan bank bjb, menyampaikan belasungkawa mendalam.