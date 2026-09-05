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Berita Duka, Jaro Saidi Putra Meninggal Dunia, Kami Turut Berbelasungkawa

Berita Duka, Jaro Saidi Putra Meninggal Dunia, Kami Turut Berbelasungkawa
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Tokoh Badui Saidi Putra sebagai Jaro Tanggungan 12 semasa hidup. Foto: ANTARA/Mansyur

jpnn.com - LEBAK - ‎ Saidi Putra (75) yang merupakan tokoh adat masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, yang juga sebagai Jaro Tanggungan 12 meninggal dunia pada Jumat (4/9) pukul 09.00 WIB di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.

‎"Kami sudah memakamkan almarhum Jaro Saidi Putra sore tadi," kata Kepala Desa Kanekes Jaro Oom yang juga sebagai tokoh masyarakat Badui saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Jumat.

‎Jaro Saidi Putra merupakan bagian tokoh Lembaga Adat Masyarakat Badui dengan memangku jabatan sebagai Jaro Tanggungan 12.

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‎Tugas Jaro Tanggungan 12 berperan sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pihak luar.

Bahkan, setiap perayaan Seba bersama kepala daerah (bupati dan gubernur) Saidi Putra yang memimpin ritual seba tersebut.

Pemakaman tokoh masyarakat Badui itu di Kampung Cicampaka, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.

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"Kami kehilangan figur tokoh masyarakat Badui Saidi Putra sebagai Jaro Tanggungan 12," kata Jaro Oom.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak Anik Sakinah mengatakan pemerintah daerah mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya tokoh masyarakat Badui Saidi Putra sebagai Jaro Tanggungan 12.

Saidi Putra meninggal dunia pada Jumat 4 September 2026 di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.

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