menu
JPNN.comJPNN.com
Berita Duka, Juwono Sudarsono Meninggal Dunia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Foto: Dok. ANTARA

jpnn.com - JAKARTA – Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3) pukul 13.45 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta.

Juwono Sudarsono merupakan menteri pertahanan pada masa Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Baca Juga:

Rico menyampaikan pemakana Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) tersebut dijadwalkan pada Minggu (29/3), di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Diketahui, Juwono juga pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie.

Juwono diketahui sempat menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa Presiden Ke-1 RI Soeharto. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI