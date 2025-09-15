menu
Berita Duka, Markus Raden Kusumo Nugroho Meninggal Dunia

Ibu Sriwahyu, istri almarhum Markus Raden Kusumo Nugroho bersama putranya, Rizal serta Romo Vitalis Nasrudin, SVD seusai memimpin Misa Pelepasan di Rumah Duka Carolus pada Minggu (14/9/2025).Almarhum Markus Kusomo dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Foto: Friederich Batari/JPNN/com

jpnn.com, JAKARTA - Berita duka, Tn Markus Raden Kusumo Nugroho (69 tahun) meninggal dunia pada Kamis, 11 September 2025.

Almarhum meninggalkan istri, Sriwahyu dan putranya, Rizal.

Jenazah Alm. Markus Kusumo dimakamkan pada Minggu, 14 September 2024 di Taman Pemakanan Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta.

Sebelum dimakamkan, almarhum Markus Kusumo disemayamkan di Rumah Duka Carolus.

Sejumlah keluarga dan kerabat hadir di rumah duka. Di antaranya dari komunitas Legio Maria dan Prodikon Paroki Santa Theresia.

Almarhum dikenal sebagai aktivis di Gereja Santa Theresia Jakarta. Almarhum Markus Kusumo pernah menjadi Prodiakon.

Almarhum Markus Kusumo juga pernah menjadi Ketua Seksi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) Paroki Santa Theresia.

Robby Patti, mantan Prodiakon Santa Theresia menjelaskan ada tiga pastor yang memimpin misa selama almarhum disemayamkan di Rumah Duka Carolus.

