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Berita Duka: Panda Nababan Meninggal Dunia

Berita Duka: Panda Nababan Meninggal Dunia
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Mantan wartawan cum politikus senior PDIP Panda Nababan. Foto: bangpanda.id

jpnn.com - JAKARTA – Politikus senior PDI Perjuangan Pandapotan Nababan alias Panda Nababan meninggal dunia pada Senin (9/11) pagi.

Panda Nababan menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 09.37 WIB setelah berjuang melawan penyakitnya.

Panda wafat di kediamannya yang berada di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

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Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli membenarkan kabar duka tersebut.

"Betul, kami sangat berdukacita, kehilangan tokoh pejuang," kata Guntur saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu disebut menderita penyakit leukemia.

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Guntur manyampaikan bahwa saat ini Panda Nababan disemayamkan di rumah dukanya yang berada di Jalan Raya Jombang, Gang Damai Nomor 9, RT 04/RW 04. Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Adapun Panda Nababan merupakan wartawan yang kemudian memilih berkarier menjadi politisi partai berlambang kepala banteng.

Politikus senior Panda Nababan meninggal dunia hari ini, setelah berjuang melawan penyakitnya.

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