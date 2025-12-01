menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa

Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa

Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ibu Risnawaty Hendrawan (istri Almarhum Eddy Lesmana) bersama anak-anak dan cucunya seusai Misa Penutupan Peti Jenazah di Rumah Duka Carolus, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025) malam. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Berita Duka, Tn Eddy Lesmana (78 tahun) meninggal dunia pada Sabtu, 29 Nopember 2025.

Berita Duka, Tn Eddy Lesmana Meninggal Dunia, Umat Paroki Santa Theresia Berbelasungkawa

Ibu Risnawaty Hendrawan (istri Almarhum Eddy Lesmana) bersama anak-anaknya, Yosnardy Lesmana dan Selvy Lesmana serta cucu almarhum seusai Misa Penutupan Peti Jenazah di Rumah Duka Carolus, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025) malam. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Baca Juga:

Jenazah almarhum disemayamkan di Rumah Duka Sint Carolus, Salemba, Jakarta Pusat.

Almarhum Eddy Lesmana meninggalkan istri bernama Ibu Risnawaty Hendrawan dan enam orang anak serta 12 cucu-cucunya.

Adapun enam anak almarhum adalah Yudy Lesmana, Martin Lesmana, Johan Lesmana, Selvy Lesmana, Rusfika Lesmana, dan Yosnardy Lesmana.

Baca Juga:

Umat Paroki Santa Theresia serta handaitolan turut berbelangsungawa. Umat dan keluarga datang melayat di rumah duka serta mendoakan almarhum semoga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

Selama disemayamkan di rumah duka, umat dan keluarga ikut berdoa Rosario. Selain itu, Pastor Paroki Santa Theresia, Romo Benny Beatus Wetty, SJ memimpin Misa Requiem pada Sabtu, 29 Nopember 2025 Pukul 19.30 WIB.

Berita Duka, Tn Eddy Lesmana (78 tahun) meninggal dunia pada Sabtu, 29 Nopember 2025. Umat Paroki Santa Theresia turut berbelasungkawa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI