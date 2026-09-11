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Berita Duka: Tri Haryanto Meninggal Dunia, Keluarga Berbelasungkawa

Berita Duka: Tri Haryanto Meninggal Dunia, Keluarga Berbelasungkawa
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Tampak anak-anak serta cucu dan anak mantu dari almarhum Tri Haryanto berkumpul menaburkan bunga di atas pusara almarhum di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Berita Duka. Tri Haryanto bin Priyodarmodjo (84 tahun) meninggal dunia pada Jumat, 11 September 2027 sekitar pukul 06.30 WIB.

Almarhum Tri Haryanto meninggal karena sakit.

Almarhum yang lahir pada 2 Februari 1942 itu meninggalkan istri, Rohani Rachim, dan tiga anaknya serta tujuh orang cucu.

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Berita Duka: Tri Haryanto Meninggal Dunia, Keluarga Berbelasungkawa

Jenazah almarhum Tri Haryanto dibawa dari Musala Nurul Hikmah, Jalan Kebon Kacang 41 menuju TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat (11/6/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Adapun putra dan putri almarhum adalah Adi Suryo Putro, Lia Handayani dan Budi Rachim Wicaksono.

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Jenazah almarhum Tri dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Jumat, 11 September 2026.

Sebelumnya, jenazah almarhum disemayamkan di Musala Nurul Hikmah, berlokasi di Jalan Kebon Kacang 41, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berita Duka. Tri Haryanto bin Priyodarmodjo (84 tahun) meninggal dunia pada Jumat, 11 September 2027 sekitar pukul 06.30 WIB.

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