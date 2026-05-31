menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Berita Dukacita, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia

Berita Dukacita, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia

Berita Dukacita, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Tokoh militer yang memimpin Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di era 2014-2019 itu berpulang pukul 14.03 WIB setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) RSPAD Gatot Subroto.

“Kami mendapat informasi berita dukacita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait.

Baca Juga:

Perwira menengah TNI itu menuturkan jenazah almarhum sedang dalam proses menuju ruang pemulasaraan di rumah duka RSPAD.

"Rencana selanjutnya masih menunggu keputusan pihak keluarga," ujarnya.

Ryamizard semasa menjadi perwira tinggi TNI pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2002 hingga 2005.

Baca Juga:

Pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019, abiturin Akmil 1974 itu dipercaya menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Kerja.(antara/jpnn.com)

Berita Selanjutnya:
Ryamizard Ryacudu, Bapak Bela Negara Indonesia


Video Terpopuler Hari ini:

Ryamizard Ryacudu merupakan tokoh militer yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2002 hingga 2005.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI