Berita Dukacita, Rachmat Gobel Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rachmat Gobel meninggal dunia pada Jumat pagi (10/7).

Kabar wafatnya Rachmat Gobel terkonfirmasi melalui Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro di Jakarta, Jumat, sekaligus menyampaikan belasungkawa atas kepergian almarhum.

Fauzi Amro menyampaikan Rachmat Gobel wafat pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 03.20 WIB di Jakarta, seraya mengucapkan doa agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah.

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"Turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Telah berpulang ke rahmatullah H. Rachmat Gobel pada hari Jumat, 10 Juli 2026, pukul 03.20 WIB, di Jakarta," kata Fauzi.

Almarhum meninggalkan istri tercinta, Retno Damayanti, yang selama ini mendampingi perjalanan hidup dan pengabdiannya, serta menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga besarnya.

Menteri Perdagangan periode 2014-2015 itu meninggalkan dua orang anak, yakni Nurfitria Sekarwillis Kusumawardhani dan Mohammad Arif Gobel, beserta cucu-cucu serta keluarga besar yang kini berduka atas kepergiannya.

Jenazah almarhum akan disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Supomo Nomor 55A, Jakarta Selatan, sebagai tempat keluarga dan kerabat memberikan penghormatan terakhir.

Prosesi pemakaman Rachmat Gobel direncanakan dilaksanakan di Gorontalo, sementara informasi lebih lanjut mengenai waktu dan lokasi pemakaman akan disampaikan oleh pihak keluarga.