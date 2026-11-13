Berita Terbaru soal Ijazah Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo a.k.a Jokowi telah diuji forensik secara prosedural oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

Menurut keepolisian, hal tersebut membuat tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap ijazah.

“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Trunoyudo mengatakan, hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan.

Hasil uji forensik tersebut juga bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, tim penasehat hukum Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pengujian ulang dokumen fisik ijazah Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kuasa Hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyebut pihaknya meminta agar ijazah asli Jokowi diuji secara forensik dan dibandingkan setidaknya dengan tiga ijazah lain yang terbit pada November 1985.

Pada Mei 2025, Bareskrim Polri bersama Puslabfor Polri telah melaksanakan uji forensik terhadap ijazah universitas Jokowi.