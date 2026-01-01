Berita Terbaru Soal Jumlah Wisatawan di Taman Margasatwa Ragunan

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan menyampaikan berita terbaru seputar jumlah wisatawan yang berkunjung pada hari pertama 2026 atau 1 Januari.

Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang memprediksi puncak kunjungan wisatawan mencapai 100 ribu.

“Kalau prediksi kami, hari ini terjadi puncak jumlah pengunjung dalam kurun waktu liburan Natal, Tahun Baru, dan libur panjang sekolah ini, ya. Kemungkinan akan kisaran 80.000 atau 100.000 pengunjung," kata Bambang di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Dia mengatakan lonjakan pengunjung tersebut dapat menjadi yang tertinggi selama masa liburan Natal, Tahun Baru, dan libur panjang sekolah.

Berdasarkan data pengelola TMR, pada Kamis hingga pukul 08.30 WIB, jumlah pengunjung kebun binatang itu sudah mencapai 20.500 orang.

“Tadi baru kami lihat jam setengah sembilan sudah ada 20.500 pengunjung, ya," ucap Wahyudi.

Menurut dia, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan pada hari biasa yang hanya mencapai 5.000 orang.

"Kalau weekday (Senin-Jumat) itu kisaran 3.000 sampai 5.000 pengunjung. Kalau untuk weekend (Sabtu-Minggu), untuk Sabtu 15.000-an lah, kalau Minggu bisa 20.000 sampai 30.000 pengunjung. Untuk peak season-nya Minggu, biasanya sampai 40.000 pengunjung," ujar Wahyudi.