Berjaya di GBK, Persija Putus Tren Negatif Lawan Persib
jpnn.com - Persija Jakarta meraih poin penuh pada pekan kedua Super League 2026/27 saat melawan Persib Bandung.
Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9) skuad asuhan Shin Tae-yong itu menang dengan skor tipis 2-1.
Pada laga ini gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran dicetak melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-42, serta Ivan Mamut 90+5.
Persib di laga ini sempat mencetak gol hiburan melalui Balsa Sekulic di menit ke-81.
Jalannya pertandingan
Persija Jakarta sejak awal laga tidak terlalu agresif meladeni permainan Persib yang bermain mengambil inisiatif penyerangan.
Rizky Ridho dan kolega hanya menunggu sambil sesekali melancarkan serangan balik.
Momentum untuk Persija mencetak gol terbuka sesuai Kerim Memija lepas dari pengawalan pertahanan Persib.
Persija Jakarta kembali meraih kemenangan melawan Persib Bandung setelah terakhir 2023 silam
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