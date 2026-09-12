Berjaya di GBK, Persija Putus Tren Negatif Lawan Persib

jpnn.com - Persija Jakarta meraih poin penuh pada pekan kedua Super League 2026/27 saat melawan Persib Bandung.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9) skuad asuhan Shin Tae-yong itu menang dengan skor tipis 2-1.

Pada laga ini gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran dicetak melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-42, serta Ivan Mamut 90+5.

Persib di laga ini sempat mencetak gol hiburan melalui Balsa Sekulic di menit ke-81.

Jalannya pertandingan

Persija Jakarta sejak awal laga tidak terlalu agresif meladeni permainan Persib yang bermain mengambil inisiatif penyerangan.

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Rizky Ridho dan kolega hanya menunggu sambil sesekali melancarkan serangan balik.

Momentum untuk Persija mencetak gol terbuka sesuai Kerim Memija lepas dari pengawalan pertahanan Persib.