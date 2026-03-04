Berjuang Pascakecelakaan, Haji Suryo Tanggung Seluruh Biaya Korban dan Beri Beasiswa

jpnn.com - Founder Surya Group sekaligus pengusaha rokok HS, Haji Muhammad Suryo menanggung seluruh biaya pengobatan untuk korban yang terlibat kecelakaan dengan dirinya di Simpang Empat Mlangsen, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kulon Progo pada Minggu, (1/3) lalu.

Meski tengah dalam masa pemulihan dan harus kehilangan istri tercinta, Haji Suryo tetap menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab kemanusiaan terhadap korban lainnya, yakni Abdullah dan putranya, Deva.

Saat ini, Haji Suryo menjalani perawatan di RS JIH, sementara Abdullah dan Deva mendapatkan perawatan intensif di bangsal VVIP RSUD Wates, Kulon Progo, dengan seluruh biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak Surya Group.

Sebagai bentuk dari tanggung jawab dan rasa kekeluargaan tersebut, perwakilan dari Haji Suryo telah menemui istri Abdullah di RSUD Wates untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bantuan konkret pada Selasa, (2/3).

Tak hanya biaya pengobatan, Haji Suryo juga telah memberikan satu unit sepeda motor baru sebagai pengganti kendaraan yang rusak.

Lebih dari itu, Haji Suryo menjamin masa depan pendidikan Deva dengan memberikan beasiswa penuh hingga jenjang perguruan tinggi yang saat ini masih duduk di Sekolah Dasar (SD) kelas 4.

Baca Juga: Oknum TNI Todongkan Pistol ke Pengemudi Taksi Online di Tangsel

"Kami memohon doa agar proses pemulihan Bapak Suryo dan keluarga korban berjalan lancar," kata perwakilan Haji Suryo, Selasa (3/3).

Haji Suryo juga sempat meminta maaf kepada korban kecelakaan sepeda motor di Kulon Progo, Yogyakarta.