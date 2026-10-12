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Berkaca dari Kasus Arema FC, Persija Bisa Terkena Sanksi Seusai Bus EPA Persib U-18 Diserang

Berkaca dari Kasus Arema FC, Persija Bisa Terkena Sanksi Seusai Bus EPA Persib U-18 Diserang
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Kaca bus rombongan Persib EPA U-18 tampak pecah setelah diserang di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) malam. Foto: Tangkapan layar video

jpnn.com, JAKARTA - Penyerangan bus rombongan EPA U-18 Persib Bandung oleh oknum suporter Persija Jakarta bisa merugikan tim berjuluk Macan Kemayoran.

Arema FC tercatat pada musim 2024/25 pernah mendapatkan hukuman dari komisi disiplin (Komdis) PSSI setelah adanya insiden pelemparan oleh oknum suporter mereka terhadap bus Persik Kediri.

Tim berjuluk Singo Edan tersebut kemudian dijatuhi sanksi denda Rp 20 juta dan hukuman sekali menggelar laga tanpa penonton.

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Sejauh ini Polresta Batang masih mencari melakukan penyelidikan terhadap oknum yang diduga melakukan penyerangan dan perusakan bus.

Pihak Kepolisian sejauh ini baru mengamankan satu terduga pelaku yang diduga ada di tempat kejadian.

Insiden berawal ketika rombongan pemain Persib Bandung U-18 beserta ofisial sedang istirahat di Rest Area 360B.

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Setelah itu ternyata ada rombongan oknum suporter yang menghampiri rombongan dan berujung melakukan kekerasan dan perusakan bus.

Beredar video penyerangan yang dilakukan oleh oknum suporter Persija yang baru pulang dari mendukung tim kesayangannya ke Yogyakarta.

Penyerangan bus rombongan EPA U-18 Persib Bandung oleh oknum suporter Persija Jakarta bisa merugikan tim berjuluk Macan Kemayoran

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