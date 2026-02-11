menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Berkaca dari Pramusim, Persib Bandung Pantang Anggap Remeh Ratchaburi FC

Berkaca dari Pramusim, Persib Bandung Pantang Anggap Remeh Ratchaburi FC

Berkaca dari Pramusim, Persib Bandung Pantang Anggap Remeh Ratchaburi FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi klub asal Thailand Ratchaburi FC dalam babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan leg pertama ini diselenggarakan di Ratchaburi Stadium, Na Muang,  Rabu (11/2/2026) malam.

Pertemuan Persib dengan Ratchaburi FC sebelumnya pernah terjadi dalam laga pramusim di Thailand.

Baca Juga:

Saat itu, kedua tim bermain dengan skor imbang 2-2.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan meski sudah memiliki gambaran kekuatan skuad asuhan Worrawoot Srimaka, timnya tetap tidak boleh meremehkan lawan.

"Kami bertanding di pramusim dengan skor 2-2 dan kedua tim lolos dari fase grup. Jadi saya yakin laga besok akan ketat," kata Hodak.

Baca Juga:

Juru racik asal Kroasia itu mengungkapkan Ratchaburi FC tentu mempunyai kekuatan baru yang tak diketahui lawan.

Begitu pun dengan Persib, yang kini punya kedalaman skuad mumpuni. Mereka mempunyai kekuatan tambahan seiring dengan kehadiran pemain-pemain baru.

Persib Bandung pantang meremehkan Ratchaburi FC sekalipun sudah mengetahui kekuatan lawan jelang laga babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI