Berkah Abadi Pangan Hadirkan CABZZ Untuk Jawab Pertumbuhan Pasar Saus Siap Pakai

jpnn.com, JAKARTA - PT Berkah Abadi Pangan resmi meluncurkan CABZZ, saus siap pakai dengan enam varian rasa yang dirancang untuk memudahkan siapa saja memasak tanpa perlu tambahan bumbu.

Produk ini dihadirkan sebagai solusi bagi keluarga modern yang menginginkan hidangan cepat, praktis, namun tetap lezat.

Peluncuran tersebut sejalan dengan meningkatnya tren penggunaan seasoning dan saus siap pakai di Indonesia.

Berdasarkan laporan GlobalData “Indonesia Seasonings, Dressings, and Sauce – Market Assessment and Forecasts to 2024”, nilai pasar sektor ini tumbuh dari Rp 48,2 triliun pada 2019 menjadi Rp70,5 triliun pada 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) mencapai 7,9 persen.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan perubahan kebutuhan konsumen yang semakin mengutamakan kepraktisan tanpa mengesampingkan cita rasa.

“Kami menghadirkan CABZZ sebagai saus siap pakai yang praktis, higienis, dan tetap bercita rasa tinggi untuk keluarga modern,” ujar Brand and Product Manager PT Berkah Abadi Pangan, Siti Nadia Kencana, Kamis (15/1).

CABZZ diformulasikan dengan bumbu lengkap sehingga dapat langsung digunakan tanpa tambahan bahan lain. Konsumen cukup menuangkan saus, mengolahnya secara singkat, dan hidangan siap disajikan.

Produk itu hadir dalam enam varian rasa, yakni Barbeque, Barbeque Pedas, Bulgogi, Blackpepper, Bolognese, dan Hot Spicy Wings.