Berkah Ramadan, Baznas Distribusikan Ribuan Makanan Siap Saji ke Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Berkah Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan 4.000 porsi makanan siap saji bagi warga terdampak konflik di Palestina. Hingga akhir Februari 2026, sebanyak 2.500 porsi telah tersalurkan dari total target yang ditetapkan.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di sejumlah titik di Jalur Gaza, meliputi Kamp Al Sahabini dan kawasan Al Falogah (Al Sultan Camp) di Gaza Utara, serta wilayah Deir El Balah.

Bantuan menyasar warga yang mengalami keterbatasan akses pangan akibat krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.

Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat, khususnya mereka yang berada di kamp pengungsian.

Distribusi makanan siap saji diharapkan dapat mendukung ketahanan fisik warga selama menjalankan ibadah Ramadan.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menyatakan program tersebut merupakan amanah dari para muzaki dan masyarakat Indonesia.

Distribusi paket makanan siap saji ini merupakan upaya nyata untuk memastikan warga terdampak, terutama mereka yang berada di kamp pengungsian, mendapatkan asupan gizi yang layak.

"Kehadiran bantuan ini diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi mereka dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/3).