Berkah Ramadan, JRP Salurkan Santunan Untuk Anak-Anak di Panti Asuhan

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera (JRP) menyalurkan santunan kepada anak-anak di Panti Asuhan Yos Sudarso sebagau bagian dari program corporate social responsibility (CSR).

Kegiatan itu juga merupakan wujud kepedulian perusahaan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan, khususnya dalam menjalani ibadah dan aktivitas selama Ramadan.

Santunan diserahkan langsung oleh Corporate Secretary JRP Widya Marisa kepada pengurus dan anak-anak panti asuhan. Pada kesempatan itu dia didampingu PR & Corporate Communication Sect Head PT Jasaraharja Putera, Mochammad Rizky Ananda.

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak panti.

Direktur Utama Jasaraharja Putera Abdul Haris mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Ramadan adalah momentum yang mengajarkan kita tentang kepedulian dan kebersamaan.

Melalui kegiatan ini, Jasaraharja Putera ingin berbagi kebahagiaan dengan adik-adik di panti asuhan serta masyarakat sekitar. “Kami berharap santunan dan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta menambah semangat bagi mereka,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (11/3).

Kepala Panti Asuhan Yos Sudarso Sukrisno menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Jasaraharja Putera kepada anak-anak panti. Bantuan santunan ini tentu sangat berarti bagi mereka.

”Tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang yang memberikan semangat bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan serta meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.