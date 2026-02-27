Berkah Ramadan, UMKM Kue Kering Asal Babel Banjir Pesanan, Omzet Berlipat Ganda

jpnn.com - JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang menjual kebutuhan Lebaran, mendapatkan berkah di Bulan Ramadan ini.

Salah satu yang merasakan berkah Ramadan ialah rumah produksi Zulaikhah Cake di Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Pemilik usaha, Zulaikhah (42) mengatakan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri menjadi periode panen terbesar bagi usahanya.

Saat musim Lebaran, dia mampu memproduksi sekitar 1,5 hingga 2 ton kue kering dengan melibatkan 20 hingga 30 pekerja, jauh lebih banyak dibanding hari biasa yang hanya sekitar tujuh orang.

"Kalau omzet Lebaran meningkat sangat pesat dari kue kering dan kue basah. Ini peningkatannya bisa 17 kali lipat atau lebih dari 1.000 persen dari omzet bulanan kita yang biasa," ucap Zulaikhah dalam keterangannya dikutip, Jumat (27/2).

Zulaikhah merintis usaha kue kering dan basah sejak 2012 dengan modal awal seadanya, yakni Rp 25 juta. Selama 14 tahun perjalanan bisnis yang digeluti, dia mengaku mengalami fase naik turun sebelum akhirnya mampu memperluas pasar.

Dukungan modal dari korporasi pun mampu mendukung dapur rumahan menjadi tumpuan hidup yang menyejahterakan masyarakat di daerah.

Setelah bergabung dalam program pembinaan UMKM binaan PT Timah Tbk (TINS), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, Zulaikhah merasakan banyak perkembangan positif.