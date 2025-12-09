Berkah Bagi UMKM di ISS 2025, Pedagang: Kalau Bisa Event Sport Begini Digelar Tiap Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 yang digawangi oleh Kemenpora menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang yang menyewa tenant.

Ribuan pengunjung yang hadir, membuat mereka meraup untuk berlipat pada Sabtu (6/12/2025) dan Minggu (7/12/2025).

Salah satu pedagang gerai minuman, Marsel, menjelaskan bahwa selama hari pertama, dia mampu membukukan omzet lebih dari Rp 10 juta.

“Bagus ini penjualannya, eventnya juga kayaknya baru pertama kali ini ya, jadi kami pedagang enggak rugi di sini. Senang, karena bisa dapat lebih dari Rp 10 juta,” tuturnya.

Dia menambahkan, pendapatan pada hari kedua makin melimpah lagi, karena makin banyak pengunjung yang datang. Namun, dia belum bisa memerinci karena saat itu masih sore hari.

“Kalau sudah malam, baru ketahuan berapa hasilnya, tetapi ini sore saja sudah melebihi hari pertama,” imbuhnya.

Senada dengan Marsel, Fikri yang menjual makanan di tenant dekat Musala, mengaku mendapatkan efek positif. Karena banyak pengunjung yang akan beribadah atau selesai beribadah, mampir ke stand jualannya.

“Kalau dibilang untung, ya Alhamdulillah. Bahkan lebih ya dari hitungan kami. Ini membeludak yang datang, dagangannya juga. Kalau lihat teman-teman pedagang yang lain, sama, mereka puas semua,” tuturnya.