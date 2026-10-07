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Berkas Kasus Musim Mas Sudah 7 Kali Bolak Balik, Ada Kendala Apa?

Berkas Kasus Musim Mas Sudah 7 Kali Bolak Balik, Ada Kendala Apa?
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Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kembali menyerahkan berkas perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka korporasi PT Musim Mas kepada jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Pengiriman berkas perkara tersebut dilakukan pada Selasa (6/10/2026).

Dengan demikian, penyidik Polda Riau telah sekitar tujuh kali menyerahkan kembali berkas perkara PT Musim Mas kepada jaksa setelah melengkapi sejumlah petunjuk yang diberikan penuntut umum.

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Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan membenarkan pengiriman kembali berkas perkara tersebut.

“Berkas sudah kami kirimkan kembali,” kata Ade Kuncoro Rabu (7/10)

Menurutnya, berkas yang telah dilengkapi penyidik kini kembali diteliti oleh jaksa peneliti Kejati Riau.

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Penyidik berharap berkas perkara tersebut segera dinyatakan lengkap atau P-21 sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Kami berharap berkas segera dinyatakan lengkap atau P-21 sehingga bisa masuk proses hukum berikutnya, yakni tahap II,” ujarnya.

Penyidik Polda Riau telah sekitar tujuh kali menyerahkan kembali berkas perkara PT Musim Mas kepada jaksa setelah melengkapi sejumlah petunjuk yang diberikan pe

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