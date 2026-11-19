jpnn.com - Penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan perburuan dan perdagangan gading gajah Sumatera dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dengan status tersebut, penyidik Polda Riau segera melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada JPU untuk selanjutnya diproses ke tahap persidangan.

Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan pihaknya terus memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan melalui pendekatan Green Financial Crime (GFC).

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GFC merupakan pendekatan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari eksploitasi ilegal sumber daya alam serta perusakan lingkungan hidup.

“Melalui pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan di lapangan. Kami juga menyasar sumber modal, aliran dana, aset, dan pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan lingkungan tersebut,” kata Kombes Ade Kamis (19/11).

Ade menjelaskan penyidik Subdit IV Tipidter dibawah komando AKBP Teddy Ardian menemukan transaksi keuangan dengan nilai fantastis yang berkaitan dengan jaringan perdagangan gading gajah Sumatera.

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Berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan, ditemukan perputaran dana mencapai Rp1.872.000.000 melalui 34 kali transaksi.

“Dalam perkara TPPU ini, penyidik menetapkan dua tersangka berinisial FA (62) dan FS (43), yang diduga berperan dalam menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi,” jelas Ade.