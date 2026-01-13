Berkas Mbak Misri di Kasus Pembunuhan Brigadir MN Sudah Lengkap

jpnn.com - Pihak Polda NTB menyampaikan bahwa berkas perkara pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi (MN) untuk tersangka Misri Puspita Sari telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti.

"Iya, berkas Misri sudah P-21 (dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti)," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Arisandi di Mataram, Kamis (29/1/2026).

Dengan status berkas tersangka sudah dinyatakan lengkap, penyidik dalam waktu dekat akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi NTB.

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"Jadi, kami koordinasikan dengan jaksa untuk kapan waktu tahap dua," ujarnya.

Hingga berkas dinyatakan lengkap, Misri tidak menjalani penahanan. Namun, penyidik masih memantau keberadaan dari perempuan yang disebut sebagai teman kencan I Made Yogi Purusa Utama tersebut.

Sebelumnya, AKBP Catur Erwin Setiawan saat menjabat Kasubdit III Ditreskrimum Polda NTB menjelaskan bahwa penyidik tidak menahan Misri karena pasal yang disangkakan memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

"Misri hanya dikenakan Pasal 221 KUHP tentang perintangan penyidikan," katanya.

Misri ditetapkan sebagai tersangka bersama I Made Yogi Purusa Utama dan Gede Aris Chandra Widianto. Yogi dan Aris merupakan atasan Brigadir Nurhadi yang kini berstatus terpidana.