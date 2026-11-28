jpnn.com, JAKARTA - Kasus peredaran narkoba dalam rutan Salemba yang menyandung aktor Ammar Zoni kini memasuki babak baru.

Persiapan pengajuan peninjauan kembali (PK) untuk kasus tersebut diklaim telah selesai.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Krisna Murti, mengatakan bahwa timnya kini hanya perlu melakukan satu kali pemeriksaan ulang sebelum berkas tersebut resmi didaftarkan.

"Persiapannya sudah lengkap. Cuma tim mau periksa sekali lagi," ujar Krisna Murti kepada awak media, Jumat (27/11).

Dia menuturkan pendaftaran upaya hukum tersebut akan segera dilakukan setelah proses pengecekan internal selesai.

Rencananya, tim hukum bakal mengajukan PK tersebut sesegera mungkin.

"Secepatnya kami masukkan," ucap Krisna Murti.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kepada Ammar Zoni pada 23 April 2026.