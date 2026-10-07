Berkas UU Pelindungan Ketenagakerjaan Belum Bisa Diakses Publik, Said Iqbal Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal buka suara, perihal berkas pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang hingga kini belum dapat diakses publik.

Hal ini disampaikan menyusul disahkannya regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI bersama pemerintah pada 6 Oktober 2026.

Said Iqbal menyatakan draf final undang-undang tersebut belum bisa diakses oleh siapa pun, termasuk oleh pihak serikat buruh di bawah naungannya, KSPI.

"Termasuk KSPI pun belum bisa mengakses, karena harus ada sinkronisasi ya antarpasal, titik koma, menghindari tumpang tindih definisi-definisi antarayat, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (7/10).

Proses sinkronisasi tersebut diperkirakan memerlukan waktu paling cepat selama dua minggu hingga paling satu bulan.

Setelah tahap sinkronisasi selesai, Said menjelaskan draf dokumen itu harus melalui Kementerian Sekretariat Negara sebelum akhirnya dapat diakses secara terbuka.

Kendati demikian, berdasarkan catatan yang diterimanya, Said menyebut isi undang-undang baru dinilai jauh lebih baik daripada klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dalam undang-undang yang baru ini, PHK dibuat tidak mudah bagi pengusaha atau pemberi kerja melakukan PHK," tuturnya.