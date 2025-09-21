Berkasus Dengan Reza Gladys, Nikita Mirzani Ungkap Kerugian Selama Ditahan 7 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani mengaku mengalami kerugian akibat dikurung karena kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan Dokter Reza Gladys.

Perempuan yang akrab disapa Nyai tersebut terpaksa kehilangan beberapa proyek yang seharusnya dijalankan pada tahun ini.

Adapun termasuk di antaranya peran Nenek Gayung dalam film Kang Solar from Kang Mak X Nenek Gayung yang akan tayang bulan ini.

“Kalau rugi, pasti rugi, sudah tujuh bulan. Harusnya film Kang Mak X Nenek Gayung, seharusnya aku pemeran utama, karena ditahan enggak jadi,” kata Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Comic 8 seharusnya aku juga main, ternyata enggak, karena masih ditahan,” imbuhnya.

Nikita menyatakan tak bisa mengkalkulasikan nilai kerugian yang dialaminya akibat permasalahan dengan Reza Gladys.

Namun, dia menekankan kerugian terbesarnya saat ini tidak bisa bertemu dan mengurus anak-anaknya dengan baik.

“Wah, kalau miliar enggak tahu deh, apalagi anak, kan. Anak sudah enggak ternilai harganya,” ungkapnya.