Berkat Aira EV, Wuling Tersenyum Lebar di GIIAS 2026
jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors menutup gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan catatan positif.
Selama pameran berlangsung, Wuling mengantongi 3.290 surat pemesanan kendaraan (SPK), dengan mobil listrik Aira EV menjadi penyumbang terbesar.
Dari total tersebut, Aira EV mencatat 2.238 unit atau sekitar 68 persen.
Kontribusinya didominasi varian Long Range yang mencapai 2.073 unit, sementara Standard Range menyumbang 165 unit.
“Pencapaian yang kami raih menunjukkan respons positif konsumen terhadap lini kendaraan yang kami hadirkan, khususnya Aira EV yang secara resmi diperkenalkan dalam pameran ini,” kata Sales Director Wuling Motors Kharismawan Awangga dalam keterangannya, Selasa (11/8).
Menariknya, daya tarik Aira EV tidak hanya terlihat dari angka pemesanan.
Mobil listrik tersebut juga menjadi model Wuling yang paling banyak dicoba pengunjung selama GIIAS 2026.
Dari 2.203 aktivitas test drive Wuling, Aira EV mencatat 1.648 kali pengujian atau sekitar 75 persen dari total.
Wuling Motors menutup gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan catatan positif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pencapaian Manis Mitsubishi di GIIAS 2026
- Bea Cukai Tanjung Priok Dukung Kelancaran GIIAS 2026 Lewat Pemberian Fasilitas Ini
- Menilai Motor Listrik VinFast: Sedikit Keluar, Banyak Sisanya
- Mazda Siapkan CX-3 Generasi Baru, Produksi Dimulai 2027
- Yamaha Y16ZR-R Terbaru Diklaim Lebih Bertenaga, Harga Rp 47 Jutaan
- Jetour T2 i-DM dan T1 i-DM Curi Perhatian Pengunjung GIIAS 2026