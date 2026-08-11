Berkat Aira EV, Wuling Tersenyum Lebar di GIIAS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors menutup gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan catatan positif.

Selama pameran berlangsung, Wuling mengantongi 3.290 surat pemesanan kendaraan (SPK), dengan mobil listrik Aira EV menjadi penyumbang terbesar.

Dari total tersebut, Aira EV mencatat 2.238 unit atau sekitar 68 persen.

Kontribusinya didominasi varian Long Range yang mencapai 2.073 unit, sementara Standard Range menyumbang 165 unit.

“Pencapaian yang kami raih menunjukkan respons positif konsumen terhadap lini kendaraan yang kami hadirkan, khususnya Aira EV yang secara resmi diperkenalkan dalam pameran ini,” kata Sales Director Wuling Motors Kharismawan Awangga dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Menariknya, daya tarik Aira EV tidak hanya terlihat dari angka pemesanan.

Mobil listrik tersebut juga menjadi model Wuling yang paling banyak dicoba pengunjung selama GIIAS 2026.

Dari 2.203 aktivitas test drive Wuling, Aira EV mencatat 1.648 kali pengujian atau sekitar 75 persen dari total.