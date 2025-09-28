Berkat Dukungan Ekosistem Digital Telkom, UMKM Pekalongan Tembus Pasar Global
jpnn.com, PEKALONGAN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM.
Dalam momentum Hari Bhakti Postel ke-80 tahun ini, Telkom melalui Rumah BUMN berperan aktif menghadirkan solusi inklusivitas digital yang menyasar pelaku UMKM di seluruh pelosok Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional, TelkomGroup menghadirkan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang andal dan merata.
Hal ini memungkinkan akses digital yang lebih luas bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, mengoptimalkan potensi pasar, serta meningkatkan daya saing secara signifikan.
Pemilik UMKM Zialova Batik Nur Afidatul Azimah mengatakan pelatihan yang diikuti dari program Rumah BUMN Telkom Pekalongan sangat membantu dalam perubahan bisnis kami secara signifikan.
"Kami jadi memiliki galeri sendiri dan memperluas jangkauan pemasaran secara online," kata Nut Afidatul Azimah yang tergabung dalam UMKM binaan Rumah BUMN Pekalongan.
Sebagai pelaku usaha yang kesehariannya menggunakan konektivitas IndiHome dan Telkomsel untuk menjalankan operasional bisnis secara online, produknya dapat dikenal secara internasional seperti di pasar Malaysia dan Singapura.
Konektivitas TelkomGroup hadir melalui jaringan infrastruktur telekomunikasi yang andal menjangkau hingga pelosok negeri demi UMKM Indonesia berdaya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- SIG Fasilitasi Puluhan UMK di Gresik Belajar Strategi E-Commerce
- Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta Digelar di Plaza Ngasem, Hidupkan Ekonomi Rakyat
- Pertamina SMEXPO Hidupkan Perekonomi Rakyat di Plaza Ngasem
- Selamat, Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan di Ajang Asian Experience Awards 2025
- Menkeu Purbaya Beri Kabar Mengejutkan Soal Tarif Cukai Rokok
- Askrindo Dorong UMKM Kalbar Maju Lewat Proteksi Asuransi Mikro Usahaku