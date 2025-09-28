Berkat Dukungan Ekosistem Digital Telkom, UMKM Pekalongan Tembus Pasar Global

jpnn.com, PEKALONGAN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM.

Dalam momentum Hari Bhakti Postel ke-80 tahun ini, Telkom melalui Rumah BUMN berperan aktif menghadirkan solusi inklusivitas digital yang menyasar pelaku UMKM di seluruh pelosok Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional, TelkomGroup menghadirkan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang andal dan merata.

Hal ini memungkinkan akses digital yang lebih luas bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, mengoptimalkan potensi pasar, serta meningkatkan daya saing secara signifikan.

Pemilik UMKM Zialova Batik Nur Afidatul Azimah mengatakan pelatihan yang diikuti dari program Rumah BUMN Telkom Pekalongan sangat membantu dalam perubahan bisnis kami secara signifikan.

"Kami jadi memiliki galeri sendiri dan memperluas jangkauan pemasaran secara online," kata Nut Afidatul Azimah yang tergabung dalam UMKM binaan Rumah BUMN Pekalongan.

Sebagai pelaku usaha yang kesehariannya menggunakan konektivitas IndiHome dan Telkomsel untuk menjalankan operasional bisnis secara online, produknya dapat dikenal secara internasional seperti di pasar Malaysia dan Singapura.