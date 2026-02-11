Berkat Fitur V2L, Lepas L8 Siap Dukung Perjalanan Jauh & Aktivitas Outdoor
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Lepas Indonesia menghadirkan L8, SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang dirancang khusus untuk kenyamanan, fleksibelitas tanpa kompromi
Sebagai mobil PHEV, Lepas L8 memadukan tenaga listrik dan mesin pembakaran untuk efiensi bahan bakar.
Karakter berkendaranya sangat halus dan senyap membuat aktivitas terasa lebih ringan hingga minim distraksi.
Sementara saat menempuh long trip, kombinasi sistem listrik dan mesin memberikan rasa aman tanpa kekhawatiran jarak tempuh maupun kebutuhan berhenti terlalu sering.
Product Manager Lepas, Lalu Indra Wirabhakti mengatakan Lepas L8 dikembangkan untuk memahami ritme perjalanan modern yang dinamis.
Dalam satu hari, pengguna bisa menghadapi skenario berbeda.
"Kami ingin kendaraan ini tetap terasa nyaman dan percaya diri dalam setiap kondisi. Inilah esensi Drive Your Elegance, kendaraan yang mengikuti kebutuhan penggunanya,” ujar Lalu.
Keunggulan ruang kabin membuat para penggunanya akan lebih nyaman.
Lepas L8 yang memiliki fitur Vehicle-to-Load (V2L) memungkinkan kendaraan berfungsi sebagai mobile power hub hingga 48 jam.
