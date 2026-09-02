Berkat Gotong Royong Aparat, Karhutla di 2 Kawasan Konservasi Riau Berhasil Dipadamkan

jpnn.com, RIAU - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah rawan di Provinsi Riau menunjukkan hasil positif.

Dua kawasan konservasi, yakni Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak dan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, berhasil diamankan dari ancaman meluasnya kebakaran.

Tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, BKSDA, pemerintah daerah hingga regu pemadam perusahaan berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi terdampak.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Akmadi mengatakan, kondisi di sejumlah lokasi prioritas kini semakin terkendali.

Operasi pemadaman intensif bahkan telah dihentikan di beberapa titik setelah dipastikan tidak ada lagi api yang membahayakan kawasan sekitar.

“Alhamdulillah, penanganan Karhutla di Siak dan Pelalawan menunjukkan hasil positif. Pemadaman intensif di beberapa lokasi mulai dapat diakhiri dan personel secara bertahap dikembalikan. Namun, kewaspadaan tetap kami jaga,” kata Akmadi, Rabu (2/9).

Di Kabupaten Siak, kebakaran yang terjadi di kawasan sekitar Taman Nasional Zamrud, Kecamatan Dayun, berhasil ditangani setelah tim gabungan melakukan operasi pemadaman dan pendinginan selama tujuh hari.

Sekitar 30 hektare lahan terdampak berhasil ditangani.