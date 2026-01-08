Berkat Ini, Kanwil Bea Cukai Banten Terima Penghargaan dari PT Aero Nusantara Indonesia
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT Aero Nusantara Indonesia memberikan penghargaan sebagai apresiasi atas pelayanan prima terkait pemberian fasilitas pusat logistik berikat yang telah diberikan Bea Cukai Banten.
Penghargaan tersebut diserahkan saat perwakilan PT Aero Nusantara Indonesia berkunjung ke kantor Kanwil Bea Cukai Banten pada Selasa (06/01)
Direktur Utama PT Aero Nusantara Indonesia Otto Sigit Budiant mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Bea Cukai Banten atas layanan yang telah diberikan, bimbingan, serta kepercayaan dan dukungan yang diberikan dalam pemberian fasilitas kepabeanan.
"Kami percaya fasilitas yang diberikan dapat memperkokoh sinergi antara perusahaan dan Bea Cukai Banten dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku," kata Otto dalam keterangannya, Kamis (8/1).
PT Aero Nusantara Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang angkutan udara, termasuk reparasi pesawat terbang dan telah mendapatkan izin PLB pada tahun 2025.
Lokasi PLB terletak di Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
PLB sendiri merupakan gudang multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan fasilitas perpajakan, kepabeanan, serta fleksibilitas operasional lainnya.
PLB memiliki manfaat di antaranya berupa penangguhan bea masuk, penangguhan pajak, penangguhan izin impor, kepemilikan barang yang fleksibel, jangka waktu timbun barang yang fleksibel, serta asal dan tujuan barang yang fleksibel.
Kanwil Bea Cukai Banten menerima penghargaan berkat pelayanan prima yang diberikan dari PT PT Aero Nusantara Indonesia
