Berkat Inovasi Digital, JRP Raih Indonesia Best CMO Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan industri asuransi yang dinamis dan perubahan kebutuhan masyarakat, membuat fungsi pemasaran memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan bisnis.

Kondisi tersebut mendorong PT Jasaraharja Putera (JRP) untuk terus mengembangkan strategi pemasaran yang adaptif melalui inovasi digital, penguatan layanan retail, serta kolaborasi strategis yang mendukung budaya keselamatan dan pelindungan masyarakat.

Atas komitmen tersebut, Direktur Pemasaran JRP Imam Hendrawan meraih penghargaan Best Chief Marketing Officer 2026 in Promoting Safety Culture and Protection through Strategic Collaborations kategori General Insurance dalam ajang Indonesia Best CMO Awards 2026. Penghargaan tersebut diterima dalam acara yang berlangsung di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta.

Baca Juga: Menaker Yassierli Tekankan Pekerja Memperkuat Inovasi di Tengah Perubahan Global

Penghargaan diterima Retail & Digital Business Group Head PT Jasaraharja Putera Henry Darmawan, yang mewakili Imam Hendrawan.

Dia menyampaikan pencapaian tersebut merupakan apresiasi terhadap konsistensi seluruh insan Jasaraharja Putera dalam menjalankan strategi perusahaan sekaligus memperkuat inovasi bisnis dan layanan kepada masyarakat.

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja dan komitmen seluruh insan JRP dalam menjalankan strategi perusahaan secara konsisten dan bukti nyata.

Jasaraharja Putera berkomitmen menghadirkan inovasi bisnis digital dan layanan retail yang relevan, andal, serta tepercaya bagi masyarakat Indonesia.

”Bagi kami, pencapaian ini juga menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan dan solusi pelindungan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan pelanggan,” katanya.