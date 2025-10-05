Berkat Inovasi Kampung Madani, PNM Raih Gelar di Anugerah Ekonomi Hijau 2025

jpnn.com, BANTUL - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau 2025 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta.

Penghargaan ini diberikan atas komitmen PNM dalam mendukung penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan desa wisata Kampung Madani Wukirsari, Bantul.

Sekretaris Perusahaan PT PNM, Lalu Dodot Patria Ary menjelaskan PNM membangun Kampung Madani sebagai bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam menciptakan ekosistem usaha terintegrasi yang tidak hanya menumbuhkan ekonomi masyarakat, tetapi juga peduli pada aspek sosial dan lingkungan.

Melalui program ini, masyarakat mendapatkan pelatihan kerajinan, peningkatan literasi, serta layanan kesehatan gratis yang memberi manfaat langsung bagi warga desa wisata.

Dodot berharap Kampung Madani menjadi pemicu dari lahirnya ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya kepada program. Kampung Madani adalah salah satu langkah strategis PNM dalam mendukung kekuatan ekonomi dan sosial budaya lokal. Program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan yang lebih hijau,” ujar Dodot.

PNM meyakini keberadaan Kampung Madani mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus inspirasi bagi daerah lain.

Dengan semangat Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi, PNM optimistis inisiatif ini akan terus berkembang dan memberi dampak positif, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi masa depan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.(adv/jpnn)