Berkat Instruksi Cepat Gubernur Ahmad Luthfi, Banjir di Semarang Surut 15 Cm Kurang dari Sehari

Berkat Instruksi Cepat Gubernur Ahmad Luthfi, Banjir di Semarang Surut 15 Cm Kurang dari Sehari

Berkat Instruksi Cepat Gubernur Ahmad Luthfi, Banjir di Semarang Surut 15 Cm Kurang dari Sehari
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan memantau genangan banjir di Kota Semarang pada Jumat, 31 Oktober 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Ketinggian genangan banjir di Kota Semarang mengalami penyusutan pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Jika di rata-rata dari berbagai wilayah yang dilanda banjir, ada penurunan elevasi 15 Cm.

Penurunan itu dicapai kurang dari sehari seusai Gubernur Ahmad Luthfi mengecek Kolam Retensi Terboyo, Kamis 30 Oktober 2025.

Ada dua faktor yang memengaruhi penurunan signifikan tersebut.

Pertama, penambahan pompa dan adanya Babinsa yang memantau aktivasinya.

Kedua, menurunnya curah hujan seusai dilakukan rekayasa cuaca sebagaimana instruksi Gubernur Ahmad Luthfi.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan menjelaskan upaya mengalirkan genangan banjir itu terfokus pada tiga titik, yakni wilayah pemukiman, rumah warga dan jalan.

“Sebagaimana instruksi Pak Gubernur, pompa terus ditambah. Kurang dari sehari, jika dirata-rata maka banjir turun 15 cm,” kata Bergas di Semarang pada Jumat 31 Oktober 2025.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah memantau genangan banjir di Kota Semarang setelah mendapat instruksi dari Gubernur Ahmad Luthfi.

