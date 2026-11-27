jpnn.com, JAKARTA - PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) sebagai anak usaha BUMN Kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meraih Juara 1 Annual Report Award (ARA) 2025 pada kategori Klaster 2 BUMN Non Go Publik Non Keuangan.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, dan pelaporan korporasi yang berkualitas.

Penghargaan tersebut diterima dalam malam penganugerahan Annual Report Award yang diselenggarakan pada Selasa, 23 November 2026.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva Faruq Hidayat menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil dari kolaborasi seluruh fungsi perusahaan dalam menjaga kualitas tata kelola dan pelaporan korporasi.

Melalui praktik keterbukaan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel, PSL berupaya memastikan para pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja perusahaan, pengelolaan risiko.

“Implementasi tata kelola, hingga kontribusi perusahaan dalam menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Faruq.

Dia menilai penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras dan komitmen seluruh fungsi, baik dari manajemen dan tim dan juga Dewan Komisaris selaku perwakilan Pemegang Saham untuk memastikan pengelolaan bisnis dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Sejalan dengan tema Raising the Bar on Sustainability Governance: Transparency as the Foundation of Trust, kami terus memperkuat implementasi prinsip ESG dalam setiap aspek bisnis perusahaan, untuk mewujudkan bisnis yang bertanggungjawab," ujar Faruq.