Berkat KUR BNI Jember, Usaha Sapu Ijuk 'Ken Dedes' di Semboro Naik Kelas

jpnn.com, JEMBER - Usaha sapu ijuk bermerek Ken Dedes milik Karyati di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, memperoleh dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 200 juta dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Kantor Cabang Jember (BNI Jember).

Pembiayaan melalui KUR BNI Jember tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan lokasi usaha sekaligus memperkuat kapasitas bisnis yang dijalankan Karyati bersama suaminya.

Usaha yang berlokasi di Desa Semboro tersebut memproduksi sapu ijuk dan perlengkapan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan, mulai dari perkantoran dan instansi, pedagang keliling, hingga masyarakat umum di Jember dan wilayah sekitarnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan dukungan BNI Jember terhadap pelaku usaha produktif merupakan bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan UMKM sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.

Okki memastikan BNI Jember terus berupaya hadir lebih dekat dengan pelaku usaha melalui pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.

"Melalui KUR BNI, kami ingin membantu usaha-usaha produktif yang telah memiliki pasar dan prospek agar dapat terus berkembang secara sehat dan berkelanjutan," ujar Okki.

Usaha Ken Dedes saat ini melibatkan lima tenaga kerja dalam kegiatan produksi sehari-hari.

Proses produksi dilakukan mulai dari pengolahan bahan baku serabut ijuk, pemasangan gagang, pengepresan sesuai ukuran, hingga pengemasan produk sebelum dipasarkan kepada pelanggan.