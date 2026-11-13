Berkat Pelatihan Sandiaga Uno, Suryani Berhasil Kembangkan Usaha Kue Betawi

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan Suryani M Noer dalam mengembangkan usaha Oleh-Oleh Khas Jakarta Hj Maemune, menjadi contoh kebangkitan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah keterbatasan.

Berawal dari reseller kue tradisional Betawi, perempuan kelahiran Jakarta, 14 Desember 1974, itu kini mampu memproduksi hingga 100 kilogram kue setiap hari.

Suryani merintis usahanya pada 2010 dengan menjual sejumlah kue tradisional Betawi, seperti kembang goyang dan akar kelapa.

Saat itu, produk yang dipasarkan belum memiliki merek sendiri. Dia membeli kue dari pengrajin lokal, kemudian mengemas ulang untuk dijual kepada konsumen.

Perjalanan bisnisnya sempat menghadapi tantangan berat ketika pandemi Covid-19 melanda pada 2020. Suryani kehilangan pekerjaan sebagai tutor ekstrakurikuler melukis di sekolah, sementara usaha suaminya mengalami kebangkrutan dan meninggalkan sejumlah utang.

Kondisi tersebut bahkan membuat keluarganya hampir kehilangan rumah akibat menunggak cicilan selama 10 bulan.

Menghadapi situasi tersebut, Suryani memutuskan untuk mengubah strategi bisnis dengan memproduksi sendiri kue-kue tradisional Betawi.

Keputusan itu membawa perkembangan bagi usahanya. Dari produksi awal sekitar satu kilogram, kapasitas produksi kini meningkat hingga mencapai 100 kilogram per hari.