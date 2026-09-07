Berkat Pemberdayaan PNM, Gula Aren Gasebu Kini Dilirik Eksportir
jpnn.com, GARUT - Usaha gula aren Gasebu atau Gula Semut Bungbulang milik Susanti di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berkembang setelah mendapat dukungan permodalan dan pemberdayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Susanti telah menekuni pengolahan gula aren sejak 2015. Saat itu, produk yang dihasilkan masih dipasarkan secara sederhana tanpa identitas merek sehingga belum banyak dikenal konsumen.
Menurut Susanti, kualitas produk yang baik belum cukup untuk mengembangkan usaha. Keterbatasan modal, akses promosi, serta pencatatan usaha yang masih sederhana menjadi sejumlah kendala yang membuat peluang ekspor harus tertunda.
Perubahan mulai dirasakan setelah Susanti bergabung sebagai Nasabah PNM Mekaar dengan pinjaman awal Rp4 juta.
Modal tersebut digunakan untuk membeli hasil produksi petani aren di sekitar Bungbulang sekaligus mengajak mereka menjadi bagian dari kelompok usaha binaannya.
Melalui program pemberdayaan PNM, Susanti juga mendapat pendampingan dalam pengembangan merek dan kemasan, strategi pemasaran digital, hingga penjualan daring dan live shopping.
Produk gula aren Gasebu kemudian sempat mendapat perhatian luas setelah kisah usaha tersebut viral di media sosial TikTok.
"Ini benar-benar suatu wadah yang sangat luar biasa. Saya pun merasa diapresiasi banget," ujar Susanti.
Berkat pemberdayaan PNM, Gula Aren Gasebu semakin berkembang hingga dilirik pasar ekspor.
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