Berkat Pencapaian Ini, Panin Dana Maksima Berhasil Cetak Sejarah

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika pasar modal Indonesia yang kian kompetitif, Panin Asset Management berhasil mencatatkan sebuah tonggak sejarah baru.

Produk unggulannya, Panin Dana Maksima, sukses menjadi reksa dana saham pertama di Indonesia yang menembus Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit sebesar 100.000 pada 5 Januari 2026.

Pencapaian itu bukan sekadar keberhasilan numerik, melainkan bukti nyata dari ketahanan sebuah strategi investasi yang dijalankan dengan disiplin, transparansi, dan komitmen jangka panjang selama puluhan tahun.

Menembus angka NAB/unit 100.000 mencerminkan perjalanan panjang dalam mengarungi berbagai siklus ekonomi, mulai dari masa optimisme pasar hingga periode volatilitas tinggi.

Panin Dana Maksima tetap konsisten pada prinsip pengelolaan yang berlandaskan fundamental dan analisis yang mendalam.

Winston S.A. Sual, Director of Investment Panin Asset Management, menekankan bahwa pencapaian ini adalah buah dari integritas pengelolaan.

"Setiap angka yang tercapai adalah hasil dari kepercayaan yang dirajut melalui proses yang konsisten dan bertanggung jawab. NAB/unit 100.000 ini bukan sekadar garis finis, melainkan bukti bahwa disiplin pada kualitas akan memberikan hasil terbaik bagi investor dalam jangka panjang. Itulah ruh yang kami jaga di Panin Dana Maksima," ungkap Winston S.A. Sual dalam keterangan resmi.

Di balik layar pencapaian historis ini, terdapat strategi active investment yang menjadi ciri khas Panin Asset Management.