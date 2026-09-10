Berkat Penguatan Tata Kelola & Manajemen Risiko, JRP Raih Top GRC Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan serta keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri asuransi.

Komitmen tersebut diwujudkan Jasaraharja Putera (JRP) melalui penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi dalam pengelolaan perusahaan. Atas penerapan tersebut, PT Jasaraharja Putera meraih TOP GRC Awards 2026 #5 Star dengan kategori Excellent.

Corporate Secretary JRP Widya Marisa menyampaikan capaian ini menjadi apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menempatkan GRC sebagai bagian dari pengelolaan bisnis.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen JRP dalam menjadikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai fondasi pengelolaan perusahaan,” ujar dia.

Bagi mereka, GRC tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang prudent, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan nilai jangka panjang.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat implementasi GRC yang selaras dengan aspek ESG agar pertumbuhan perusahaan berlangsung secara sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” ujarnya.

TOP GRC Awards 2026 diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness bersama Asosiasi GRC Indonesia, Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Perkumpulan Profesional Governance Indonesia (PaGI), dengan dukungan konsultan bidang bisnis dan GRC serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Penilaian dilakukan melalui pengisian kuesioner dan sesi tanya jawab oleh Tim Penilai dan Dewan Juri. Aspek yang dinilai meliputi kinerja bisnis, GCG, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, serta pemanfaatan digital dalam bisnis dan GRC.