Berkat Persib Bandung dan Borneo FC, Posisi Liga Indonesia Meroket

jpnn.com - Dua klub Indonesia, Persib Bandung dan Borneo FC, tampil impresif di kompetisi antarklub Asia 2026/2027. Performa keduanya turut membantu Indonesia menempati posisi kelima dalam perolehan poin musim berjalan versi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Pencapaian tersebut menjadi sinyal positif bagi sepak bola nasional. Liga Indonesia mengumpulkan 5,675 poin, melampaui sejumlah negara lain di kawasan Asia.

Mengacu pada data Men's Club Competitions MA Points (Single Season) AFC per Jumat (23/10/2026) pukul 15.55 WIB, Indonesia berada di atas Iran yang mengoleksi 5,222 poin. Malaysia dengan 4,833 poin dan Australia dengan 4,556 poin juga berada di bawah Indonesia.

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Sementara itu, Korea Selatan menempati urutan ke-13 dengan 4,283 poin.

Meski demikian, Indonesia masih harus bekerja keras untuk mengejar posisi teratas. Jepang memimpin dengan 7,650 poin, disusul China dengan 6,889 poin, Arab Saudi dengan 6,578 poin, dan Uni Emirat Arab dengan 6,333 poin.

Di balik pencapaian tersebut, Persib dan Borneo FC menjadi dua tim yang berkontribusi melalui hasil positif di kompetisi Asia. Keduanya berpeluang menambah poin bagi Indonesia pada pertandingan berikutnya.

Borneo FC menunjukkan mentalitas kuat saat tampil di AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam tidak hanya mengamankan tiket ke fase berikutnya, tetapi juga memastikan diri menjadi juara Grup D dengan catatan sempurna.

Perjalanan Borneo FC dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Yangon United pada 18 Oktober 2026. Saat menghadapi Tainan City tiga hari kemudian, tim besutan Mauro Jeronimo sempat tertinggal.