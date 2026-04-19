menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Berkat Program Gratispol Internet Desa, Kaltim Sabet Penghargaan

Berkat Program Gratispol Internet Desa, Kaltim Sabet Penghargaan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemprov Kaltim menyabet penghargaan sebagai Provinsi Pendukung Akselerasi Konektivitas Digital 2026, Jumat (17/4). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperluas akses informasi hingga ke pelosok desa membuahkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Melalui program unggulan Gratispol Internet Desa, Bumi Etam sukses menyabet penghargaan sebagai Provinsi Pendukung Akselerasi Konektivitas Digital 2026.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang berlangsung di The Sultan Hotel Jakarta, Jumat (17/4).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltim diwakili oleh Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Andi Muhammad Ishak.

Menteri Meutya Hafid memberikan apresiasi tinggi kepada para peraih penghargaan.

Menurutnya, ajang ini menjadi bentuk penghormatan bagi pihak-pihak yang berkontribusi nyata memperluas akses digital.

"Kami mengapresiasi kolaborasi semua pihak yang telah mewujudkan perubahan nyata dalam memperkuat konektivitas digital nasional," ujar Meutya Hafid dikutip JPNN.com, Minggu (19/4).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

