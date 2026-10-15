Berkat Program Jari Tangan, Gabah Kering Panen di Desa Jatisura Meningkat

jpnn.com, INDRAMAYU - Produktivitas gabah kering panen di lahan Desa Jatisura meningkat menjadi 10,60 ton per hektare pada panen musim tanam kedua, atau naik 61,6 persen dari 6,56 ton per hektare sebelum pendampingan.

Sementara itu, produktivitas gabah kering giling meningkat menjadi 9,32 ton per hektare, atau naik 65,2 persen dari 5,64 ton.

Cerita baik ini terlihat dalam kegiatan panen hasil pendampingan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Program Kerja Tani Berdikari dan Tahan Pangan (Jari Tangan).

Program ini dilaksanakan PT Pertamina EP Jatibarang Field (PEP Jatibarang) bersama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Selasa (6/10).

Program Jari Tangan dilaksanakan dengan menjalin kemitraan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), UPTD dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Cikedung, serta Universitas Padjadjaran.

Para pemangku kepentingan terlibat sejak tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

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Melalui pendampingan yang dilakukan secara bertahap, petani diperkenalkan dengan penggunaan agens hayati, pembuatan pupuk organik dan pestisida alami, pembenah tanah, hingga praktik budidaya padi yang lebih berkelanjutan.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kapasitas petani.