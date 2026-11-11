Berkat Program Kecamatan Berdaya, Pemprov Jateng Raih Indonesia Kita Award 2026
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Indonesia Kita Award 2026 untuk kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara malam penganugerahan Indonesia Kita Award 2026 di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Luthfi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja bersama seluruh masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Kehadiran pemerintah penting untuk memberikan kepastian dan kemudahan layanan pengaduan, pendampingan, dan penangangan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” kata dia.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk melindungi perempuan dan anak di wilayahnya.
Salah satunnya melalui program Kecamatan Berdaya. Melalui program ini, Pemprov Jateng berupaya memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
Kecamatan difungsikan sebagai hub sekaligus mendekatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Indonesia Kita Award 2026 untuk kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.
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