Berkat Program PNM Mekaarpreneur, Usaha Kerupuk Udang Ini Naik Kelas

jpnn.com, SURABAYA - Imroatus Sofiyah, nasabah PNM Mekaar asal Surabaya, berhasil menjadi juara program Mekaarpreneur 2025 tingkat Jawa Timur.

Keberhasilannya menjadi contoh nyata bahwa pengusaha ultramikro bisa berkembang pesat ketika mendapatkan pendampingan yang tepat, kesempatan belajar, dan kemauan kuat untuk berubah.

Saat pertama mengikuti pembinaan PNM Mekaar, usaha kerupuk udang Imroatus masih berjalan sangat sederhana.

Dia belum mampu menghitung Harga Pokok Produksi (HPP), belum menentukan harga jual secara tepat, belum memiliki legalitas usaha, dan belum memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produknya.

Penggunaan media sosial masih jauh dari kemampuannya karena keterbatasan pengetahuan digital. Produk yang dijual pun masih satu jenis yaitu kerupuk udang rumahan tanpa keunikan yang berarti.

Meski demikian, ada tekad yang kuat pada diri Imroatus yang kemudian menjadi kunci transformasinya. Ia terpilih untuk mengikuti program pemberdayaan dari PNM melalui Mekaarpreneur.

Program ini fokus pada penguatan literasi bisnis, peningkatan kualitas produk, transformasi digital, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas. Ribuan perempuan wirausaha telah merasakan manfaat program ini dan menjadi motor penggerak ekonomi keluarga di berbagai daerah Indonesia.

Setelah mengikuti serangkaian pelatihan hingga pendampingan intensif dalam program Mekaarpreneur, perubahan signifikan mulai terlihat. Imroatus kini mampu membuat konten di media sosial, menghitung HPP, arus kas, dan harga jual dengan benar, memiliki NIB dan sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal.